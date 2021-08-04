Запорожский суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ

Сегодня, 4 августа, в Шевченковском районном суде состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова, на котором было рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения, поданное прокурором Якушевым Ю.С.
В свою очередь сторона защиты подала ходатайство, которым аргументированно возражала против ходатайства прокурора.
В результате судья Жупанова И.Б. единолично приняла решение о продлении меры пресечения сроком на 60 суток.
Полный текст ходатайства стороны защиты:
Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины относительно обвинительного акта
Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины по материалам уголовного дела относительно покушения на убийство Евгения Анисимова
Аудиозапись, которая подтверждает причастность Ю. Комиссарова к публикации заказных материалов в СМИ
Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины относительно материалов уголовного дела
Решение Антимонопольного комитета
Постановление Верховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ
Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий