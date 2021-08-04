Запорожский суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ

РепортерUA 04 Авг 2021 - 18:05

Сегодня, 4 августа, в Шевченковском районном суде состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова, на котором было рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения, поданное прокурором Якушевым Ю.С.

В свою очередь сторона защиты подала ходатайство, которым аргументированно возражала против ходатайства прокурора.

В результате судья Жупанова И.Б. единолично приняла решение о продлении меры пресечения сроком на 60 суток.

Полный текст ходатайства стороны защиты:

Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины относительно обвинительного акта

 

Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины по материалам уголовного дела относительно покушения на убийство Евгения Анисимова

Аудиозапись, которая подтверждает причастность Ю. Комиссарова к публикации заказных материалов в СМИ

 

Выводы научно-правовой экспертизы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины относительно материалов уголовного дела 

Решение Антимонопольного комитета  

Постановление Верховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ

Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий 

 

 

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