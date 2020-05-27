В центре Запорожья заливает многоэтажный жилой дом, отремонтированный три года назад. Видео

В Запорожье по улице Крепостной жильцы третьего подъезда дома № 45 уже несколько лет страдают от протекающей крыши, которая не может защитить от дождя. Сегодня, 27 мая, запорожцы обратились в редакцию РепортерUA с просьбой осветить ситуацию.
Как отметили местные жители, проживающие на девятом этаже многоэтажки, ситуация с критическим затоплением наблюдается уже три года. В течение этих трех лет из-за ливней оказывался подтопленным общий коридор. Но вода также идет и по стояку, где установлен счетчик, а это уже может привести к более серьезным проблемам.
- В понедельник мы услышали звук воды в коридоре, а когда открыли дверь, то увидели, что ее там - вровень с порогом. Вода хлынула на первый этаж. Сегодня ситуация тоже повторяется. Если ливни будут продолжаться, то ситуация лучше не станет, - отметил местный житель Александр. - Ночью сосед вызвал аварийку. Сотрудники службы сообщили, что проблема, скорее всего, с кровлей, но точно сказать не могут.
По факту происшествия жильцы оставляли многочисленные заявки в «15-80» и в управляющую компанию «Місто для людей». Большая часть из них была проигнорирована. Когда на место приезжали сотрудники компании, они оценивали критичность ситуации и сообщали, что дом надо поставить в очередь на ремонт. Никаких действий по итогу не предпринималось.
Сейчас жильцы отчаялись и пытаются достучаться до управляющей компании с помощью СМИ и общественности, поскольку в «Місто для людей» проблему с протеканием кровли решать не спешат.
Журналисты РепортерUA продолжат следить за ситуацией и обязательно проверят реакцию служб и предпринятые ими меры относительно рассмотренной проблемы.