ГБР заявило о причастности запорожского СБУшника к схеме с «откатами» на «Артемсоль». Фото

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в городе Киеве разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн служебными лицами госпредприятия стратегического значения «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны.
При этом в ГБР отмечают, что среди участников схемы установлены – заместитель начальника управления главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также некоторые служебные лица госпредприятия стратегического значения «Артемсоль».
Следствием установлено, что предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическому вымогательству и получению неправомерных выгод. С этой целью, по данным следствия, они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам. Кроме того, затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы, а по инициативе правоохранителей присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.
Таким образом, были созданы условия для получения, соединенных с вымогательством, неправомерных выгод от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.
По результатам проведенных следственных действий:
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27 ноября задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере 8 500 долларов США в г. Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;
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24 декабря в г. Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 000 гривень от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.
Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП «Артемсоль».
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.
Состоялись обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.
«Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч . 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», - уточняют в ГБР.
Досудебное расследование продолжается.