«Откаты» за победу в тендере: в Запорожье на взятке задержали главного бухгалтера медучреждения. Фото

РепортерUA 18 Фев 2022 - 12:38

В Запорожье правоохранители разоблачили преступную «схему» по определению победителей в тендерных закупках. Вчера, 17 февраля, полицейские задержали главу тендерного комитета и по совместительству бухгалтера одного из медучреждений.

Следствие установило, что за победу в тендерах на выполнение строительных работ и беспрепятственное проведение расчетов участники должны были отдать 5 процентов от суммы договора. В пресс-службе прокуратуры Запорожской области сообщили, что подозреваемая - руководитель тендерного комитета по совместительству – главный бухгалтер медицинского учреждения г. Запорожья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, задержали бухгалтера прямо в рабочем кабинете при передаче второго транша в размере 65 тысяч гривен. Общая сумма полученного «отката» составляет около 100 тысяч гривен.

Председатель тендерного комитета задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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