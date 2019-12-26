Семь человек утонули в результате крушения катера в Турции

РепортерUA 26 Дек 2019 - 10:38

Семь человек утонули, 64-м удалось спастись с катера, перевозившего нелегальных мигрантов через озеро Ван на востоке Турции, сообщает Укринформ.

Пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице города Адильджеваз. Всего семь человек погибли. В результате поисково-спасательной операции 64 человека, находившихся на катере, спасены. Это нелегальные мигранты из Пакистана, Бангладеш и Афганистана.

По данным представителей жандармерии, полиции и управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), осуществлявших операцию по спасению и поиску, катер перевернулся в тот момент, когда уже приближался к берегу, в 02:30 - 03:00 по местному времени.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, также проводится расследование инцидента.

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