Семь человек утонули в результате крушения катера в Турции

Семь человек утонули, 64-м удалось спастись с катера, перевозившего нелегальных мигрантов через озеро Ван на востоке Турции, сообщает Укринформ.
Пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице города Адильджеваз. Всего семь человек погибли. В результате поисково-спасательной операции 64 человека, находившихся на катере, спасены. Это нелегальные мигранты из Пакистана, Бангладеш и Афганистана.
По данным представителей жандармерии, полиции и управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), осуществлявших операцию по спасению и поиску, катер перевернулся в тот момент, когда уже приближался к берегу, в 02:30 - 03:00 по местному времени.
На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, также проводится расследование инцидента.