Зеленский на катере вышел в Азовское море. Фото

РепортерUA 17 Фев 2022 - 12:54

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. Наши военные надежно защищают государственные границы и территорию Украины как на суше, так и на море", - написал Зеленский.

Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне проведения ООС. Он поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину.

В Мариуполе Владимир Зеленский провел встречу с военнослужащими и правоохранителями, защищающими суверенитет и территориальную целостность Украины.

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