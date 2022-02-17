Зеленский на катере вышел в Азовское море. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, на катере вышел в акваторию Азовского моря. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Донетчина, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. Наши военные надежно защищают государственные границы и территорию Украины как на суше, так и на море", - написал Зеленский.
Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне проведения ООС. Он поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину.
В Мариуполе Владимир Зеленский провел встречу с военнослужащими и правоохранителями, защищающими суверенитет и территориальную целостность Украины.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.