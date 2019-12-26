Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Видео

В Ковеле совместная бригада врачей местной районной больницы и медиков из киевского Института сердца провела операцию по трансплантации сердца. Это первая подобная операция в Украине за последние 15 лет. Об этом сообщил накануне в Facebook руководитель Института сердца Борис Тодуров.
«После 15-летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института сердца и Ковельской районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце», – написал он.
Отмечается, что это всего третья операция по трансплантации сердца, проведенная в Украине.
По данным ТСН, донором стал молодой мужчина, который погиб в аварии. Его родственники дали согласие на забор органов – сердца и двух почек. Таким образом были спасены сразу три человека.