Вертолет ГСЧС транспортировал из Запорожья в Киев пациента после пересадки сердца. Видео

Сегодня, 17 марта, вертолет ГСЧС транспортировал из Запорожья в киевский Институт сердца пациента после трансплантации.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, 38-летнего мужчину, которому на днях пересадили сердце в одной из больниц Запорожья, сопровождала команда врачей из Киева во главе с директором Института сердца Борисом Тодуровым.
Напомним, хирургические вмешательства провели в ночь с 15 на 16 марта усилиями большой команды специалистов ЗОКБ и коллег из киевского Института сердца. Донором выступил 47-летний пациент, у которого констатировали смерть мозга. Его родственники приняли непростое, но одновременно мужественное решение - дали согласие на посмертное донорство. Тем самым подарили шанс на жизнь сразу 4 пациентам, для которых трансплантация стала единственным спасением.
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