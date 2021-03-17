Сердце «ждать» не может: хирурги рассказали, как провели уникальные операции в Запорожье. Фото

В Запорожской областной больнице провели масштабные и уникальные операции по пересадке органов -шанс на жизнь одновременно получили четыре пациента. Об этом сообщили в пресс-службе ЗОКБ.
Хирургические вмешательства провели в ночь с 15 на 16 марта усилиями большой команды специалистов ЗОКБ и коллег из киевского Института сердца. Донором выступил 47-летний пациент, у которого констатировали смерть мозга. Его родственники приняли непростое, но одновременно мужественное решение - дали согласие на посмертное донорство. Тем самым подарили шанс на жизнь сразу 4 пациентам, для которых трансплантация стала единственным спасением.
- Нам сообщили о том, что в ЗОКБ необходим донор сердца. Через один час двадцать минут из своей клиники мы приехали в другой конец города в аэропорт, чартерным рейсом за 40 минут прилетели в Запорожье и через 15 минут уже были в больнице. Работать начали буквально «с колес». Операция по трансплантации сердца началась поздно ночью и продолжалась более 7:00. Параллельно в других операционных проводилась операция по трансплантации печени и почек. Срочность проведения такой уникальной операции в том, что сердце «ждать» не может. Его нужно пересадить в течение максимум 3,5 часа, что мы с успехом и сделали, - рассказал врач-кардиохирург, профессор, заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров.
Сейчас мужчина с новым сердцем находится в реанимации Запорожской областной больницы, он уже пришел в себя.
- По каждому факту трансплантации всегда стоят чьи-то судьбы. В этом случае молодого человека, который нуждался в пересадке сердца, Когда заходим в операционную, сосредотачиваемся на технических деталях, но не забываем о том, что всегда, выйдя из операционной, нужно рассказать родственникам о результате нашей работы. Операции предшествовала минута молчания, мы отдали дань уважения пациенту, которому констатировали смерть мозга, а также выразили огромную благодарность его родным за мужество и силу пойти на такой шаг. Будем надеяться, что приложенные усилия для спасения 4 пациентов подарят им новую жизнь, - прокомментировал ректор ЗМАПО, заведующий кафедры госпитальной хирургии ЗГМУ, профессор, доктор медицинских наук Александр Никоненко.
Все операции проводились в нескольких операционных, более 20 часов над спасением жизней пациентов работали более 50 специалистов.
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