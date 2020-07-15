Гончаренко: Правительство утвердило тарифы на трансплантацию органов. Фото

РепортерUA, фото Алексей Гончаренко 15 Июл 2020 - 14:31

Кабинет Министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. 

В частности, согласно утвержденным тарифам, алотрансплантация почки от живого донора обойдется в 324 тыс. грн, от донора-трупа - в 398 тыс. грн (в т.ч. донорский этап 74 тыс. грн). АВО-несовместимая алотрансплантация почти будет стоить 721 тыс. грн.

Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» (от донора-трупа) обойдется в 609 тыс. грн.

Самой дорогой оказалась трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 млн 360 тыс. грн. 

Подробный список будет обуликован позже на сайте Кабинета Министров.

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