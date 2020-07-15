Гончаренко: Правительство утвердило тарифы на трансплантацию органов. Фото

Кабинет Министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В частности, согласно утвержденным тарифам, алотрансплантация почки от живого донора обойдется в 324 тыс. грн, от донора-трупа - в 398 тыс. грн (в т.ч. донорский этап 74 тыс. грн). АВО-несовместимая алотрансплантация почти будет стоить 721 тыс. грн.
Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» (от донора-трупа) обойдется в 609 тыс. грн.
Самой дорогой оказалась трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 млн 360 тыс. грн.
Подробный список будет обуликован позже на сайте Кабинета Министров.