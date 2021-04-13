Запорожцу провели трансплантацию печени в Минске: впереди дорогостоящая реабилитация

В Минском НПЦ хирургии трансплантологии и гематологии провели трансплантацию печени парню из Запорожья Алексею Рябенко. Впереди дорогостощая реабилитация. Об этом рассказала его супруга Алина Рябенко.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что стоимость операции составляет 132 тыс. долларов. Был открыт благотворительный сбор. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать около 40 тыс. долларов, остальную сумму семья взяла в долг, так как нужно было действовать экстренно.
«Мы благодарны каждому, кто не прошел мимо нашей беды. С вашей помощью мы собрали чуть больше 40 тысяч долларов. Но, как понимаете, необходимой суммы не собралось. Когда Леша попал в реанимацию, нужно было действовать экстренно. Операция могла произойти в любой момент. Времени продолжать сбор не было, а состояние Леши требовало немедленной трансплантации. Мы заняли оставшуюся сумму. Впереди нас ждет непростая борьба, дорогостоящая реабилитация и восстановление. Так что теперь, друзья, держим кулачки, чтобы Леша как можно скорее пошел на поправку», - рассказала Алина Рябенко.
После операции Алексея перевели из реанимации в отделение. Парень сейчас еще очень слаб и ему предстоит пройти курс реабилитации.
Все, кто хочет помочь молодому парню в борьбе за жизнь, могут внести свой вклад по реквизитам: ПриватБанк: 5168 7520 1115 7867, 4149 4993 8540 7372 на имя Рябенко Ольга Петровна (мама Алексея). Монобанк: 5375414123279134 (Рябенко О.П.).