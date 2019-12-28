В Запорожье обнаружили алкоголь с поддельными марками акцизного налога. Фото

В Запорожье обнаружили алкогольную продукцию с поддельными марками акцизного налога и напитки, изготовленные «кустарным способом». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
- Во время проведения ряда обысков в помещениях, где неустановленные лица незаконно организовали деятельность, направленную на изготовление и реализацию спиртных напитков на территории Запорожской области, с использованием поддельных марок акцизного налога, полицейскими изъято около 100 тыс. емкостей, объемом 0,5 литров. Кроме этого, выявлено полимерные емкости, пластиковые бочки, заполненные фальсифицированными ликеро-водочными изделиями, изготовленные «кустарным способом» (более 7 тыс. литров), разнообразные концентраты вкусовых и красящих приложений, а также оборудование для производства и фасовки. Сейчас допрашиваются свидетели, продолжается сбор доказательств для установления организаторов незаконной деятельности для объявления им о подозрении, - рассказал заместитель начальника ГУНП Олег Григоров.
Сейчас следственные действия продолжаются. Изъятое будет направлено для проведения соответствующих экспертиз. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статьи - до семи лет лишения свободы.