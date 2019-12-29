Первые 25 пленных украинцев скоро будут дома. Фото

В Офисе Президента Украины сообщили, что первые 25 пленных украинцев уже освобождены. Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.
«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», - говорится в сообщении.
По предварительным данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, всего должны быть освобождены 80 украинских пленных.
При этом она не исключает, что количество людей может измениться.
Так, министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало на своем сайте подготовленные волонтерами рекомендации для СМИ по психологическим аспектам работы с освобожденными из плена.