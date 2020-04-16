Обмен пленными завершен: опубликован список освобожденных

Обмен пленными в Счастье Луганской области завершен, сообщают сепаратисты в четверг, 16 апреля. Офис президента опубликовал список.
Отмечается, что Луганск передал 11 человек, Киев - четверых.
«Только что произошел обмен. Мы передали украинской стороне 11 (человек). В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы «Луганской республике», три человека добровольно изъявили желание остаться на украинской стороне. У отказников дома и семьи там, такую причину они нам сами озвучили», - сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева.
Освобожденные в Луганской области:
2. Можаев Валентин
3. Мироныч Сергей
4. Полозов Николай (гражданский)
5. Попова Алевтина (гражданская)
6. Русинов Сергей (гражданский)
7. Сливка Иван (гражданский)
8. Сливка Александр (гражданский)
9. Табачный Александр (гражданский)
10. Штиль Александр (гражданский)
11. Яковенко Александр (гражданский)
Освобожденные в Донецкой области:
1. Алакоз Александр (гражданский)
2. Гриненко Николай (военный)
3. Илюхин Николай (гражданский)
4. Карась Владимир (милиционер)
5. Костев Евгений (гражданский)
6. Помеляйко Александр (гражданский)
7. Садовский Александр (гражданский)
8. Сирык Вадим (гражданский)
9. Шайдов Виктор (военный)