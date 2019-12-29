Фоторепортаж: в Запорожье состоялся велопробег Санта Клаусов

Сегодня, 29 декабря, в Запорожье состоялась традиционная акция «Дід Санта рулить». Запорожцы переоделись в костюмы сказочных персонажей и устроили новогодний велопробег. Главная цель мероприятия ̶ подарить всем праздничное настроение.
Стартовала акция на площади Запорожской. Участники были одеты в костюмы Санта Клауса, Деда Мороза, Снегурочки, Крысы - символа следующего 2020 года и др. Собравшиеся проехали по проспекту Соборному до площади Маяковского, где работает ярмарка.
Как проходил велопробег, смотрите в фоторепортаже РепортерUA