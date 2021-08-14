Фоторепортаж: В запорожской Дубовке прошел велопробег к 30-летию Независимости Украины

РепортерUA 14 Авг 2021 - 10:38

Сегодня, 14 августа, на территории Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща» в Запорожье состоялся велопробег в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, сообщает корреспондент РепортерUA.

Велопробег прошел под лозунгом «30 лет: спортивные и независимы!», и собрал на одной локации активных и неравнодушных запорожцев.

Участники присоединились к заезду, чтобы спортивно провести субботнее утро в кругу семьи и друзей. Маршрут велопробега протяженностью в 5, 5 километров построили внутри самой «Дубовой Рощи», поэтому за ее пределы выезжать не пришлось. 

Ищите себя и своих друзей в нашем фоторепортаже.

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