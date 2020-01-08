Америка «закрыла небо» над Ираном и Ираком

Американское Федеральное управление авиации (FAA) ввело ограничения для невоенных самолетов США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива. Об этом в среду, 8 января, сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.
«Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.
Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.