Америка «закрыла небо» над Ираном и Ираком

РепортерUA 08 Янв 2020 - 09:55

Американское Федеральное управление авиации (FAA) ввело ограничения для невоенных самолетов США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива. Об этом в среду, 8 января, сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.

«Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани. 
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
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