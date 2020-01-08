Запорожцам проведут перерасчет оплаты за отопление и горячую воду

Уже за декабрь запорожцы будут платить за отопление и горячую воду меньше. Концерну «Городские тепловые сети» подготовить документы для осуществления такого перерасчета.
Отметим, уменьшение платы связано со снижением стоимости природного газа. Уровень перерасчета зависит от стоимости природного газа, заложенной в действующем в Запорожье тарифе на тепло. По предварительным расчетам за декабрь запорожцы заплатят за тепло примерно на 25% меньше чем предусмотрено действующим тарифом. Уменьшение должно составить более 7,5 гривен за квадратный метр. Для двухкомнатной квартиры это около 400 гривен.
Также будет уменьшена оплата за горячую воду. Экономия за декабрь для одного потребителя должна составить 74-80 гривен. Как сообщили в Запорожском городском совете, в дальнейшем в течение отопительного сезона такой перерасчет планируется осуществлять помесячно в зависимости от установленной в стране стоимости природного газа. Ожидается, что она будет меняться ежемесячно. Размеры перерасчета будут указаны в счетах за тепло и горячую воду.
Отметим, в результате перерасчета потери концерна «Городские тепловые сети» за декабрь составят примерно 80 миллионов гривен. В свою очередь это может привести к снижению уровня расчетов концерна за потребленный природный газ. Необходимо будет рассмотреть источники покрытия этих убытков для обеспечения стабильной работы концерна «Городские тепловые сети» в течение отопительного сезона.
Вместе с тем вмэрии подчеркивают, что действующий тариф на тепло в Запорожье и сейчас один из самых низких в Украине.