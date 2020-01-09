Задержана наркогруппировка, которая поставляла метадон из Запорожья в Мариуполь. Фото

РепортерUA 09 Янв 2020 - 11:55

Правоохранители задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах. Наркотрафик совершался по маршруту Запорожье-Мариуполь.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, члены наркогрупировки организовали канал поставок метадона из Запорожской области в Донецкую область.

«Представители этнической группы создали в Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии наркотического вещества. «Товар» в течение длительного времени сбывали на территории Запорожской и Донецкой областей. Сотрудники правоохранительных ведомств провели спецоперацию, в результате которой четверо наркодельцов были задержаны при попытке реализации метадона. Фигурантам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», – говорится в сообщении.

Во время обысков изъята крупная партия метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт наркотиков, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах)

Членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

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