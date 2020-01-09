В Запорожье заработала мобильная лаборатория мониторинга воздуха: первые результаты. Фото

В Запорожье со вчерашнего дня, 8 января, началась работа мобильной лаборатории мониторинга окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.
Отмечается, что в течение суток специалисты провели плановые мониторинговые исследования атмосферного воздуха на территории жилой застройки по северо-восточному направлению факела в точках по ул. Нахимова, 4 и Волгоградской, 26 и в Вознесеновском районе (проспект Соборный, 190) в ночное время. За сутки 8 января проведено 56 исследований атмосферного воздуха и гамма-фон.
Превышение предельно допустимых концентраций зарегистрированы:
08.01.2020, 10:44; Вознесеновский район, ул. Нахимова, 4: фенол - 0,011 мг / м3, в 1,1 раза выше ПДК;
08.01.2020 13:30; Вознесеновский район, ул. Волгоградская, 26: - фенол - 0,012 мг / м3, в 1,2 раза выше ПДК; - сероводород - 0,021 мг / м3, в 2,6 раза выше ПДК;
08.01.2020 23:50; Вознесеновский район, пр. Соборный, 190: - фенол - 0,011 мг / м3, в 1,1 раза выше ПДК.
Среднесуточные концентрации за сутки 08-09.01. в точке наблюдения по ул. Рекордная, 27 составляют:
- мелкодисперсной пыли PM2,5 - 35 мкг/м3, что превышает рекомендованную ВОЗ среднесуточную концентрацию 25 мкг/м3 (такое превышение не должно продолжаться более 3 дней в году);
- мелкодисперсной пыли РМ10 -42 мкг/м3, что не превышает рекомендаций ВОЗ (рекомендуемая среднесуточная концентрация 50 мкг / м3.)
В то же время специалисты отмечают, что за сутки 08-09.01.2020 радиационный фон является безопасным и таким, который не превышает свойственный этой территории природный фон.
Лаборатория будет работать в круглосуточном ежедневном режиме (в том числе в выходные и праздничные дни) по выполнению плановых и внеплановых измерений. Результаты мониторинга будут размещаться на сайте oblses.zp.ua.
Напомним, мобильная лаборатория мониторинга окружающей среды представляет из себя автомобиль, оснащенный газоанализаторами, портативным анализатором ртути, измерителем пыли, оборудованием для отбора воды и грунта, иономером для нитратов и хлоридов и программно-аппаратным комплексом. Также передвижная лаборатория способна проводить радиологический контроль.
Сама лаборатория представляет собой микроавтобус, в салоне которого установлена универсальная многопрофильная модульная лаборатория, которая оборудована высокоточными приборами и оборудованием для отбора и анализа проб воздуха, воды, грунта, радиационного фона и метеорологических параметров, а также устройством передачи полученных результатов в онлайн-режиме.