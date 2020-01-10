Джонсон допустил возможность атаки Ирана по украинскому авиалайнеру

РепортерUA 10 Янв 2020 - 07:38

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" возле Тегерана. Заявление главы правительства было обнародовано в четверг, 9 января.

«Существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», − отметил Джонсон.

По словам премьера, «необходимо провести полное и прозрачное расследование». Для этого Лондон тесно сотрудничает с Канадой и международными партнерами.

При этом он подчеркнул, что «Великобритания продолжает призывать все стороны к срочной деэскалации, снижению напряженности в регионе».

Джонсон также напомнил, что четверо подданных Великобритании числятся среди погибших в катастрофе и «жизненно необходимо как можно скорее осуществить доставку на родину их останков».

Ранее с аналогичным заявлениям выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 

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