Джонсон допустил возможность атаки Ирана по украинскому авиалайнеру

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" возле Тегерана. Заявление главы правительства было обнародовано в четверг, 9 января.
«Существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», − отметил Джонсон.
По словам премьера, «необходимо провести полное и прозрачное расследование». Для этого Лондон тесно сотрудничает с Канадой и международными партнерами.
При этом он подчеркнул, что «Великобритания продолжает призывать все стороны к срочной деэскалации, снижению напряженности в регионе».
Джонсон также напомнил, что четверо подданных Великобритании числятся среди погибших в катастрофе и «жизненно необходимо как можно скорее осуществить доставку на родину их останков».
Ранее с аналогичным заявлениям выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.