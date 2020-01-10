У побережья Турции столкнулись столкнулись два судна: трое людей пропали

РепортерUA 10 Янв 2020 - 10:29

У побережья Турции на юго-западе от Босфора столкнулись российский танкер и турецкое рыболовецкое судно. Об этом сообщает Командование береговой охраны МВД Турции.

Турецкое судно с рыболовами затонуло. Троих граждан спасли, а еще троих до сих пор ищут.

«10 января 2020 года в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены четыре катера и один вертолет береговой охраны», – сказано в сообщении.

Продолжается поисково-спасательная операция.

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