В Киеве прорвало теплотрассу: спасатели на руках выносили людей из кипятка в ТРЦ. Видео

РепортерUA 13 Янв 2020 - 23:04

Сегодня вечером, 13 января, в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате этого, в созданное отверстие частично погрузилось маршрутное такси.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, на место выехало дежурное подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажиров, а также трех граждан из рядом расположенного троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.

 

Горячая вода из теплосети проникла также в магазин «Ашан» и на первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza».

Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели также вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы.

 

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