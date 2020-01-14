В Киеве произошла еще одна авария с прорывом теплосети. Фото

РепортерUA 14 Янв 2020 - 14:03

Сегодня, 14 января, в Киеве на Шушявке произошла еще одна авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Как сообщал РепортерUA ранее, вчера вечером из-за порыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт. Спасатели эвакуировали четырех пассажиров маршрутки, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

Горячая вода из теплосети попала также в магазин «Ашан» и первые этажи ТРЦ «Ocean Plaza», частично затопив его. Людей эвакуировали. Спасатели вынесли на руках из помещения пятерых человек.

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