Опубликован текст заявления депутатов ВР по сбитому самолету

РепортерUA 14 Янв 2020 - 16:17

Верховная Рада намерена принять заявление в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Соответствующий проект постановления зарегистрировал глава комитета по внешней политике Богдан Яременко. Текст заявления публикует Lb.ua.

 

Согласно документу, нардепы ожидают извинений от Ирана и настаивают на необходимости прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств трагедии.

«Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы», - сказано в заявлении.

Парламентарии также собираются выразить глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

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