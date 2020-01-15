Реклама в СМИ с завтрашнего дня должна размещаться только на украинском языке

C завтрашнего дня, 16 января 2020 года, вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных медиа должна быть только на украинском языке.
Как сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 16 января 2020 года вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.
Отмечается, что в то же время СМИ, вещающих или выдаются одной или несколькими официальными языками Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу официальных языках Европейского Союза.
Согласно этому закону, за нарушение применения государственного языка в сфере рекламы установлена административная ответственность в виде наложения штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.
О новых изменениях на Facebook напоминает кандидат юридических наук, председатель общественной организации «Українська Україна» Андрей Смолий.
С 16 января украинский язык должен быть на:
- телевидении и радио;
- внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и всех субъектах поставщиков услуг);
- в сети интернет (на интернет-сайтах, в социальных сетях и т.д.).
«Отныне все мы имеем абсолютно законное право требовать абсолютно всю рекламу на государственном языке и обращаться о нарушении в соответствующие органы или для начала к субъектам хозяйствования направления», - написал Смолий.
Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена. Впрочем авторы документы уверяют, что все страшилки о языковой закон, это неправда. За решетку никого не сажать не будет. Большие штрафы отложили на три года.