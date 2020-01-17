В Запорожской области четверо парней изнасиловали пенсионерку

В четверг, 16 января, около 07:30 до Каменско-Днепровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от 70-летней жительницы города Каменка-Днепровская о том, что ее изнасиловали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
На место происшествия были направлены наряд сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения полиции.
Установлено, что около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные. Когда женщина открыла дверь, в помещение зашли четверо ребят. Они, угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем.
Работники сектора реагирования патрульной полиции сразу установили двух человек, причастных к совершению преступления. Местонахождение еще двух фигурантов установили работники сектора криминальной полиции. Ими оказались четверо жителей города Каменка-Днепровская возрасте от 14 до 18 лет. Двух фигурантов задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, относительно других – решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.