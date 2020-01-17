В Верховную Раду принесли уголь и отбойный молоток. Фото

РепортерUA 17 Янв 2020 - 12:01

В Верховной Раде несколько депутатов-мажоритарщиков принесли на трибуну уголь и отбойный молоток, рассказывая о долгах перед шахтерами государственных предприятий.

«Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком (на глубине – ред.) тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют», – заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов, цитирует Lb.ua.

Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.

«Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал», - подчеркнул он.

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