В Верховную Раду принесли уголь и отбойный молоток. Фото

В Верховной Раде несколько депутатов-мажоритарщиков принесли на трибуну уголь и отбойный молоток, рассказывая о долгах перед шахтерами государственных предприятий.
«Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком (на глубине – ред.) тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют», – заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов, цитирует Lb.ua.
Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.
«Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал», - подчеркнул он.