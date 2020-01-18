В компании, занимающейся доставкой суши, прокомментировали случаи с отравлением людей в Запорожье

Накануне Нового года, 28-30 декабря, в Запорожье семь человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией. Как сообщает Госпотребнадзор, среди всех продуктов, которые за несколько дней до этого употребляли пострадавшие, были указаны роллы компании «SUSHI 3303».
В комментарии РепортерUA руководство компании заявило, что крайне обеспокоено тем, что их торговая марка фигурирует в деле, где нет никакой ясности. Менеджеры компании 28 и 29 декабря обзвонили около 5000 клиентов, которые заказали продукцию компании 25-27 декабря. По их словам, жалоб на недомогание не поступило.
В то время, пока руководство компании, обеспокоенное состоянием здоровья своих клиентов, проясняло ситуацию с клиентами, персоналом и продукцией, в СМИ вышел ряд статей, в которых SUSHI 3303 указывают единственным виновником случившегося.
Все это, безусловно, является огромным ударом по репутации компании, которая работает с 2013 года без замечаний и жалоб в Запорожье, Днепре, Ивано-Франковске, считает собственник торговой марки «SUSHI 3303» Дмитрий Москаленко.
«SUSHI 3303 обслуживает 1000 клиентов в день, санитарно-гигиенические нормы у компании на первом месте. В обязательном порядке мы используем кварцевые лампы для обеззараживания помещений, где хранятся продукты и готовятся заказы. Кстати, накануне неприятного инцидента, который случился в городе, ТВ-5 делали сюжет о службах доставки. Из сюжета видно, что из всех служб доставки только «SUSHI 3303» пропустили съемочную группу на кухню и показали, как хранятся и готовятся продукты. Я категорически не согласен с обвинениями в адрес компании и рассматриваю это как методы нечестной конкурентной борьбы», – рассказал Дмитрий Москаленко, собственник торговой марки SUSHI 3303
Также в компании сообщили, что 30 декабря была проведена санитарно-эпидемиологическая проверка производства «SUSHI 3303», были предъявлены медицинские книжки, сертификаты, документы на продукцию, что было зафиксировано в акте проверки. Сальмонеллез на производстве, на руках и одежде не выявлен.
На вопрос, о якобы запрете на работу «SUSHI 3303», адвокат компании Денис Тарасов прокомментировал, что официально вина «SUSHI 3303» не доказана и, согласно действующего законодательства, закрыть предприятие можно только по решению суда.
Также адвокат сообщил, что руководство компании заказало микробиологическое исследование образцов продукции и смывов с поверхностей. Результаты проверки обещали опубликовать в самое ближайшее время.