В Украине создадут национальную авиакомпанию, - президент

РепортерUA 25 Ноя 2021 - 11:50

Президент  Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, объявил о создании национального авиаперевозчика.

«От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», - заявил Зеленский на форуме по программе Большое строительство.

Он уточнил, что перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.

По словам Зеленского, французские консультанты заверили в экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика.

Авиакомпания получит название Ukrainian National Airlines.

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