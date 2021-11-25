В Украине создадут национальную авиакомпанию, - президент

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, объявил о создании национального авиаперевозчика.
«От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», - заявил Зеленский на форуме по программе Большое строительство.
Он уточнил, что перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.
По словам Зеленского, французские консультанты заверили в экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика.
Авиакомпания получит название Ukrainian National Airlines.
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