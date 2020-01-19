Запорожские спасатели развернули консультационный пункт на берегу Днепра. Фото

В рамках празднования Крещения, спасатели развернули передвижной консультационный пункт в районе Центрального пляжа и на набережной, где состоялось традиционное освящение воды и Крещенские купания.
Сегодня, за время работы консультационный пункт охватил сотни людей. Чтобы научить правилам безопасности жизнедеятельности и предотвратить возникновение различных чрезвычайных событий спасатели ГСЧС области провели широкомасштабную разъяснительную работу с теми, кто решил праздновать Крещение Господне. Ведь люди купаются в освященной воде для крепкого здоровья и сил, поэтому, кроме духовного обогащения, они еще и имели возможность закрепить эффект и безопасно провести год благодаря советам спасателей.
Спасатели провели с запорожцами тематические беседы и предоставили консультации по актуальным вопросам гражданской защиты. Особое внимание акцентировали на опасностях зимнего периода и какие правила надо неукоснительно выполнять, чтобы не допустить трагедии.