Запорожские спасатели развернули консультационный пункт на берегу Днепра. Фото

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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