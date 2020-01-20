Спецоперация в Херсоне: 9 человек получили подозрения

РепортерUA 20 Янв 2020 - 16:02

Прокуроры и следователи СБУ при поддержке подразделений Национальной полиции в понедельник, 20 января, завершили спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области поджоги и запугивала граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

В частности, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются.

По информации Украинской правды, правоохранители задержали бывшего помощника нардепа предыдущих созывов Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве над преступной организацией.

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