В канадском городе Истсайд установили первый в мире автомат с наркотиками. Об этом сообщает Vancouver Sun.
Его создали в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл. Автомат выдает безопасную дозу гидроморфона, заменяющего опиум. Наркотик смогут получить все зарегистрированные наркоманы. Чтобы получить доступ к наркотику, пациенты должны будут приложить к аппарату ладонь. Автомат будет распознавать зарегистрированных пользователей по скану ладони.
По словам Тиндалла, это поможет максимально сократить случаи передозировки. Зависимые люди будут всегда иметь доступ к безопасной дозой гидроморфона.
Программу создали после того, как с 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия от передозировки опиоидами умерли более пяти тысяч человек.