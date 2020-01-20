В канадском городе Истсайд установили первый в мире автомат с наркотиками

РепортерUA 20 Янв 2020 - 16:07

В канадском городе Истсайд установили первый в мире автомат с наркотиками. Об этом сообщает Vancouver Sun.

Его создали в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл. Автомат выдает безопасную дозу гидроморфона, заменяющего опиум. Наркотик смогут получить все зарегистрированные наркоманы. Чтобы получить доступ к наркотику, пациенты должны будут приложить к аппарату ладонь. Автомат будет распознавать зарегистрированных пользователей по скану ладони.

По словам Тиндалла, это поможет максимально сократить случаи передозировки. Зависимые люди будут всегда иметь доступ к безопасной дозой гидроморфона. 
 
Программу создали после того, как с 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия от передозировки опиоидами умерли более пяти тысяч человек.
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