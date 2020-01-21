Запорожцы собирают подписи против закрытия областной библиотеки для юношества. Проект решения

РепортерUA 21 Янв 2020 - 11:22

Запорожские общественники и культурный деятели подключились к борьбе против оптимизации Запорожской областной библиотеки для юношества. Игорь Гармаш написал открытое письмо депутатам областного совета, заявив об этом на своей странице в Facebook.

Напомним, что в конце прошлого года запорожцы создали петицию против закрытия областной библиотеки для юношества. Тогда директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Марокко заявил, что библиотеку нкто закрывать не будет.

«Подобных решений принято не было. Более того, их даже не было в повестке дня в проектах. Поэтому, к сожалению, вернее, к счастью, информация не соответствует действительности. Поэтому не думаю, что вообще это будет кто-то делать. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на существование закона, запрещающего любые действия по библиотек, помещений, перемещения, ликвидация и так далее. Более того, любые изменения в библиотечной сети должны быть согласованы с министерством, чего не происходило. И вообще это не делалось. В принципе, речь о ликвидации библиотек, о оптимизации идет последние полтора-два года. В рамках децентрализации возникает довольно частая проблема, когда ликвидируются тот или иной уровень власти, например районная администрация, появляются объединены территориальные общины, и вот так тогда возникали проблемы по заведений культуры, их передачи».

Но в то же время 24 декабря 2019 года проект решения о ее присоединении к областной универсальной научной библиотеке был опубликован на сайте областного совета. Среди причин: библиотека дублирует деятельность областной научной, децентрализация, экономия средств.

Проект решения:

Пояснительная записка:

Отметим, что кроме ликвидации библиотеки для юношества в списке поданых проектов решений есть также проект о закрытии Областной научной медицинской библиотеки путем присоединения к Запорожкой областной универсальной библиотеке.

На сегодня письмо подписали как запорожские, так и национальные культурные деятели.

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