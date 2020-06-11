В Осипенковском микрорайоне Запорожья хотят закрыть детскую библиотеку: родители бьют тревогу. Видео

В ходе 50-й сессии горсовета, которая состоялась 27 мая, депутаты приняли проект решения о реорганизации библиотек в городе. Речь идет о слиянии детской и взрослой сетей. Подразумевается, что некоторые библиотечные учреждения окажутся пунктом выдачи или книгохранилищем, остальные – объединят. Это коснулось и детской библиотеки № 8, которая является единственной в Осипенковском микрорайоне. С данной проблемой в редакцию РепортерUA обратились родители детей, которые не только посещают библиотеку для чтения книг, но и проводят здесь все свое свободное время: слушают лекции, участвуют в мастер-классах, кружках, которые на бесплатной основе организовывает для читателей персонал.
Новая структура предполагает наличие 34 подразделений, среди которых: 15 взрослых и 14 детских библиотек, 3 библиотечных пункта, а также 2 книгохранилища. На сессии горсовета данный вопрос вызвал море вопросов. Докладывая о данном проекте решения, заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Пустоваров заверил, что в результате реорганизации двух библиотечных систем города в единую публичную никаких увольнений работников не произойдет. Наоборот, планируется повысить заработную плату работникам на 10-20%.
По словам библиотекаря Ларисы Коваль, беспокойство вызывает не так судьба персонала, как вопрос, где после реорганизации детям можно будет получить те знания, которые они получают здесь. Возить детей в другие районы города – родителям накладно, а покупать книги или записывать в подобные кружки, которые здесь предоставляются на бесплатной основе, не каждый себе сможет позволить. В результате дети останутся перед выбором – гаджеты или книга.
«Эта библиотека была открыта по просьбе громады в 1993 году и на данный момент охватывает 3 тыс. читателей. Мы узнали, что наша библиотека попадает под реорганизацию и получается, что она будет или как пункт выдачи, или как книгохранилизще. Библиотеки, которая выполняет свои функции как центр досуга, уже не будет, - подчеркнула Лариса Коваль. – У нас на микрорайоне две библиотеки – одна взрослая и наша детская. Они находятся рядом. Мы понимаем, что две существовать не могут, поэтому говорят, что нас присоединят к взрослой. Хотя площадь помещения у нас больше и при необходимости мы можем сделать и отдельный вход, и принять взрослых читателей. В случае реорганизации, мы потеряем этот «островок детства». Мы учитываем индивидуальные психологические особенности каждого ребенка, к каждому индивидуальный подход. Также готовы принимать и взрослых, потому что дети приходят с родителями и мы можем предоставить литературу как детям, так и их родителям.
Помимо того, что дети пользуются книгами, в библиотеке еще работают кружки, где задействованы разные категории: это и дошкольники, и дети, которые любят заниматься творчеством - для них организован клуб «Вдохновение». Для подростков создан клуб «Тинейджер», где во время занятий оговаривают темы, которые волнуют на данный момент современную молодежь.
По словам бабушки одной из читательниц библиотеки Натальи Пантелеевной, они готовы стучать во все двери и писать во все инстанции, чтобы их услышали и позволили работать детской библиотеке № 8 в прежнем режиме.
«Библиотека – это не только книги, это общение детей. Во Львове, например, детские библиотеки расширяют. Я не понимаю, почему в Запорожье нужно закрывать? Детей нужно приучать к книге с самого маленького возраста. Я не поверила, что наш уважаемый мэр может это допустить. Это очень нужно нашим детям, нашим людям. Я не знаю куда еще можно пойти, чтобы достучаться».
Очень обеспокоены возможным закрытием библиотеки и сами дети. Ведь здесь они не только получают знания, но и находят новых друзей, учатся чему-то новому.
Родители уже собрали подписи против закрытия библиотеки и отправили письма в различные органы центральной власти. Но в ответ получили лишь формальные отговорки, ссылаясь на то, что решение данной проблемы входит в полномочия местного самоуправления.
«В этом микрорайоне альтернативы данной билиотеке нет. На сегодняшний день наши дети изучают зарубежную, украинскую литературу в украиноязычном переводе. Украиноязычные издания есть только в этой библиотеке на данный момент, - говорит мама одной из читательниц Екатерина Шестакова. – Не думаю, что найдется очень много людей, которые у себя в домашней библиотеке имеют книги известных зарубежных авторов в украиноязычном переводе. В этой библиотеке это есть. Я хочу, чтобы мой ребенок учился и занимался на украинском языке. Но нас хотят полностью лишить данной возможности. Какая будет альтернатива – мы не знаем. Если даже и придется ребенка куда-то возить – это очень неудобно, особенно сейчас, в условиях карантина. Ведь мы не совсем уверенны, что это будет безопасно.
Персонал библиотеки, родители и дети надеются на разрешение данной проблемы и обращаются к городской власти с просьбой не закрывать библиотеку и не лишать школьников «островка детства».