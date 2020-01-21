Запорожскую область посетила Министр соцполитики Украины: какие вопросы рассмотрели. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 21 Янв 2020 - 16:04

Сегодня, 21 января, Запорожскую область посетила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

Руководитель министерства посетила Веселовскую общину, где ознакомились с работой Центра предоставления административных услуг и провела совещание по теме «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Во время совещания чиновники, специалисты органов социальной защиты, представители общественности обсудили актуальные вопросы предоставления социальных услуг в общинах в рамках децентрализации, аспекты финальной точки проведения децентрализации, вопросы взаимодействия жителей районов и представителей власти, предоставления социальных выплат и материальной помощи, социальные услуги и сопровождение семей , которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, вопросы защиты прав ребенка на местах и ​​тому подобное.

В Запорожской области в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Министерством социальной политики при поддержке Всемирного банка, осуществляется техническая поддержка 24 ОТГ.

Внедряется в опытно-промышленную эксплуатацию программный комплекс «Интегрированная информационная система« Социальная общество», в котором уже работают Берестовская, Веселовская, Камыш-Зорянская и Смирновская ОТГ. Другие общины прорабатывают организационные и технические вопросы подключения.

Как отметила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, работы в этом направлении будут продолжены.

- Реформа децентрализации движется быстро, поэтому люди должны получать качественные социальные услуги. Мы сегодня ознакомились с работой ЦНАП в Веселовского общине и управления социальной защиты населения райгосадминистрации. Мы видим первые результаты, когда люди на местах могут подать и получить все документы в одном месте. Такой опыт необходимо распространить по всей стране. Проект Всемирного банка по закупке техники для ЦНАП будет продолжено. Качественный сервис должны получать люди, проживающие на всей территории страны. О предоставлении социальных услуг, далеко не везде есть понимание самой социальной услуги. Сейчас мы работаем над этим вопросом, разрабатываем необходимый пакет документов, - сообщила во время совещания Юлия Соколовская.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко подчеркнул важность предоставления качественных социальных услуг в общинах через создание современных ЦНАП на территориях. Также он отметил необходимость тесного взаимодействия работы общин и районных государственных администраций.

Кроме того, в 2020 году Министерство социальной политики Украины будет платить ОТГ за предоставленные населению социальные сервисы. На это в бюджете ведомства заложено 150 млн грн.

- Уже в этом году мы введем систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте, - пояснила Юлия Соколовская.

По словам руководительницы ведомства, такая инициатива приблизит социальные сервисы к людям и позволит им значительно сэкономить свое время и усилия.

- Фронт-офисы только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов заниматься «бэк-офис», в который информация будет направляться сразу с нескольких «фронтов». Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма, - резюмировала Юлия Соколовская.

Справка

Проект «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» внедряется Министерством социальной политики Украины при содействии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Проект будет способствовать успешному проведению социальных реформ, направленных на снижение уровня бедности и повышение социальной защищенности наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках реализации мероприятий проекту предусматривается обеспечение развития информационно-коммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения, построение новой модели предоставления социальной поддержки населению, реформирование института социального инспектора, вывод семей с бедности и стимулирования их к экономической независимости, реформирования детских интернатных учреждений, повышение роли общины в обеспечении социальных потребностей и прочее.

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