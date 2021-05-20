Новым министром инфраструктуры стал Кубраков

Сегодня, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила нового министра инфраструктуры. Об этом сообщается в трансляции заседания.
Нардепы назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры. «За» проголосовали 284 депутата.
Справка
Кубраков получил образование маркетолога в Киевском национальном экономическом университете, также учился на краткосрочной программе в Школе управления им. Дж. Кеннеди (Гарвард, США).
В 2011 году был советником мэра Киева. Сначала - Александра Попова. После победы на выборах в июне 2014 года - Виталия Кличко. Кубраков стал его советником по IT.
В 2015 году Кубраков покинул КГГА. Он стал руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции (2015-2016 годы), а с 2016 года в течение трех лет возглавляет сектор телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.
Так, в 2019 году под №30 прошел в Верховную раду по избирательному списку партии «Слуга народа». В ноябре того же года он выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.
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