Новым министром инфраструктуры стал Кубраков

РепортерUA 20 мая 2021 - 11:58

Сегодня, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила нового министра инфраструктуры. Об этом сообщается в трансляции заседания.

Нардепы назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры. «За» проголосовали 284 депутата.

Справка

Кубраков получил образование маркетолога в Киевском национальном экономическом университете, также учился на краткосрочной программе в Школе управления им. Дж. Кеннеди (Гарвард, США).

В 2011 году был советником мэра Киева. Сначала - Александра Попова. После победы на выборах в июне 2014 года - Виталия Кличко. Кубраков стал его советником по IT.

В 2015 году Кубраков покинул КГГА. Он стал руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции (2015-2016 годы), а с 2016 года в течение трех лет возглавляет сектор телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

Так, в 2019 году под №30 прошел в Верховную раду по избирательному списку партии «Слуга народа». В ноябре того же года он выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

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