В Запорожье собирают деньги на лечение собаки, которую сбросили с моста. Фото

РепортерUA 22 Янв 2020 - 12:26

В Запорожье собирают помощь на лечение собаки, которую вчера, 21 января, парень сбросил с моста. Очевидцы запечатлели, как выглядел живодер и теперь в социальных сетях пытаются опознать его и разыскать.

Собаку удалось спасти и отвезти в клинику. Животному оказали первую помощь и ввели противошоковые препараты. Собаке уже дали имя – Адель. 

Завтра волонтеры хотят отвезти животное в Днепр, чтобы сделать УЗИ и провести операцию. Сообщается, что у собаки повреждена шея, многочисленные ушибы, возможно – переломы.

– Это оказалась девочка, метис чихуахуа с йорком. Доставили в клинику в очень тяжелом состоянии с температурой тела 32.5 После оказания помощи в клинике температура поднялась всего до 35 градусов, у собачки тяжелейшая черепно-мозговая травма и возможны травмы внутренних органов, – сообщила в Фейсбуке волонтер организации «Кошкин дом Запорожье» Елена Козырева.

Запорожцев просят помочь в спасении собаки и передать необходимые вещи. Сейчас нужны влаговпитывающие пеленки и корм в виде паштетов и большое количество лекарств. 

Помочь можно, сделав перечисление любых (10, 20, 50, 100 грн) средств на карту 5168742722869173 с пометкой «Для Кошкиного дома» на имя Черной Натальи Григорьевны или VISA QIWI кошелек +380974496545 на имя Черной Наталии Григорьевны (по финансовым вопросам тел 0965219658, 0999710513 (вайбер) .

067-920-59-25 Юля. По вопросам здоровья.

097-165-66-01 Лера. Передачи на Правом берегу.

+380972050624 Лена. Передачи на Левом берегу.

+380965219658.Наташа. Финансовые вопросы.

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