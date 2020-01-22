В Запорожье собирают деньги на лечение собаки, которую сбросили с моста. Фото

В Запорожье собирают помощь на лечение собаки, которую вчера, 21 января, парень сбросил с моста. Очевидцы запечатлели, как выглядел живодер и теперь в социальных сетях пытаются опознать его и разыскать.
Собаку удалось спасти и отвезти в клинику. Животному оказали первую помощь и ввели противошоковые препараты. Собаке уже дали имя – Адель.
Завтра волонтеры хотят отвезти животное в Днепр, чтобы сделать УЗИ и провести операцию. Сообщается, что у собаки повреждена шея, многочисленные ушибы, возможно – переломы.
– Это оказалась девочка, метис чихуахуа с йорком. Доставили в клинику в очень тяжелом состоянии с температурой тела 32.5 После оказания помощи в клинике температура поднялась всего до 35 градусов, у собачки тяжелейшая черепно-мозговая травма и возможны травмы внутренних органов, – сообщила в Фейсбуке волонтер организации «Кошкин дом Запорожье» Елена Козырева.
Запорожцев просят помочь в спасении собаки и передать необходимые вещи. Сейчас нужны влаговпитывающие пеленки и корм в виде паштетов и большое количество лекарств.
Помочь можно, сделав перечисление любых (10, 20, 50, 100 грн) средств на карту 5168742722869173 с пометкой «Для Кошкиного дома» на имя Черной Натальи Григорьевны или VISA QIWI кошелек +380974496545 на имя Черной Наталии Григорьевны (по финансовым вопросам тел 0965219658, 0999710513 (вайбер) .
067-920-59-25 Юля. По вопросам здоровья.
097-165-66-01 Лера. Передачи на Правом берегу.
+380972050624 Лена. Передачи на Левом берегу.
+380965219658.Наташа. Финансовые вопросы.