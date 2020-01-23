В Китае медики разработали метод лечения пневмонии нового типа

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Метод предусматривает насыщение крови кислородом путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО). Его успешно использовали в больнице Чжуннань, которая находится в городе Ухань.
Врачам уже удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Сейчас его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре мужчину могут выпустить из карантина.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 570, при этом 17 человек скончались. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань.