В Китае медики разработали метод лечения пневмонии нового типа

РепортерUA 23 Янв 2020 - 11:07

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Метод предусматривает насыщение крови кислородом путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО). Его успешно использовали в больнице Чжуннань, которая находится в городе Ухань.

Врачам уже удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Сейчас его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре мужчину могут выпустить из карантина.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 570, при этом 17 человек скончались. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань.

 
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