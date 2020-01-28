В Средиземном море спасли более 480 мигрантов. Фото

Спасатели в Средиземном море на прошлых выходных спасли более 480 мигрантов. Об этом сообщает DW во вторник, 28 января.
Спасательное судно «Ocean Viking» осуществило пять спасательных операций за 72 часа. Поздно вечером 26 января спасатели подобрали 102 человека на расстоянии 80 морских миль от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли неподалеку от побережья Мальты.
Среди спасенных есть семь беременных женщин, пять детей в возрасте до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. «Ocean Viking» больше не способен принять людей. Корабль рассчитан только на 200 человек.
Вместе с тем на немецком спасательном судне Alan Kurdi сейчас находится еще 78 мигрантов из 20 стран. Среди них восемь женщин и семь детей, передает организация Sea-Eye, которой принадлежит корабль.
Глава Sea Eye Горден Ислер заявил, что вместе на двух кораблях находится 484 человека. Оба спасательных судна пока ждут разрешения высадить спасенных людей в каком-то порту.