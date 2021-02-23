Опубликованы фото и видео последствий крупнейшей экокатастрофы в Израиле

На средиземноморское побережье Израиля выбросило десятки тонн мазута. Власти государства заявили о крупнейшей экологической катастрофе в истории. Сотни морских животных погибли, а на очистку пострадавших участков могут уйти годы, передает ВВС.
После сильных штормов на прошлой неделе сгустки мазута обнаружили на большей части береговой линии Израиля, которая простирается почти на 200 километров. Шторм продолжает выбрасывать свежий мазут на пляжи на всем протяжении израильского средиземноморского побережья. Жителей попросили воздержаться от посещения средиземноморских пляжей.
На пострадавших участках обнаружили мертвых рыб, черепах и птиц, окрашенных в черный цвет. Также на пляже нашли мертвого 17-метрового кита финвала. Вскрытие выявило в эго теле черную жидкость. Но власти пока не связывают его гибель с утечкой топлива.
Сейчас очисткой побережья занимаются тысячи солдат и волонтеров. По оценке местных властей, для полной очистки территории могут потребоваться месяцы или даже годы.
По словам израильских чиновников, снежная буря не позволила заметить вовремя направление движения нефтяного пятна, и поэтому страна не смогла заранее подготовиться к его последствиям.
«Количество нефтепродуктов невероятное... Мы не наблюдали такой степени загрязнения в нашем регионе. Могут потребоваться десятилетия для реабилитации побережья, включая все песчаные и каменистые места обитания», - сказала морской эколог из Управления заповедников и национальных парков Израиля Рут Ягель.
По словам Ягель, первыми пострадали от разлива нефтепродуктов морские улитки, черепахи, моллюски, крабы и водоросли.
«Проникновение загрязнения в экосистему может привести к системному ущербу, что означает, что пострадают рыбы, дельфины, акулы и крупные черепахи», - добавила эколог.
Кроме того, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды.
По мнению экспертов, еще рано говорить о том, безопасно ли купаться в воде у израильского побережья Средиземного моря, но власти пока рекомендовали гражданам воздерживаться от посещения пляжей для прогулок, занятий спортом или отдыха в 16 самых загрязненных районах, поскольку даже пребывание рядом с мазутом опасно для здоровья.
По предположениям израильских властей, источником загрязнения стал пострадавший от шторма у израильского побережья корабль. Они говорят, что сделают все возможное, чтобы найти виновный в происшествии корабль.
Под подозрением находятся девять судов, которые проходили на удалении в 50 километров от берега на прошлой неделе, отмечает Israel Hayom.
Однако директор компании Green Ocean, производящей сорбенты нефти, Вадим Манов считает, что на побережье штормом выбросило накопившийся на дне использованный мазут, который различные суда сбрасывали в течение многих лет.
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