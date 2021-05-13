ГБР установило полную картину событий в катастрофе под Чугуевом. Фото. Видео

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве, произошедшего 25 сентября 2020 года, сообщили в ведомстве.
За период следствия следователи ГБР провели значительный объем следственных и процессуальных действий, среди которых около 150 экспертиз: 27 судебно-медицинских, 71 генетико-молекулярных, 25 сравнительных молекулярно-генетических, 5 фоноскопических, 2 экспертизы видеозвукозаписи, 2 компьютерно-технические, 5 почерковедческие, а также - взрывотехническую, комиссионную военную, дополнительную комиссионную военную, судебную психологическую, химическую экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, экономическую, инженерно-транспортную.
В ведомстве также отметили, что: «Также следователи ГБР допросили более 70 свидетелей и 29 потерпевших. Обеспечено проведение более 20 временных доступов к важным документам и вещам и их одновременная выемка. Во время досудебного расследования специалисты Главной инспекции Министерства обороны Украины провели техническое расследование катастрофы, выводы которой подтверждены экспертным путем».
По мнению следствия основными причинами авиакатастрофы стали:
- незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, не завершивших соответствующую Программу подготовки;
- незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш “конвейерным” способом;
- не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя на самолете;
- издание документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные Руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;
- систематическая организация полетов с большим чем разрешено количеством курсантов на борту;
- незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.
Начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок на брифинге рассказал, что: «Как следует из материалов расследования, действия подозреваемых по организации и проведению учебных полетов с курсантами фактически были направлены на экономию времени полетов и топлива, которого явно не хватало для удовлетворения учебных потребностей. Однако, никоим образом нельзя соизмерять сэкономленные минуты и литры топлива с потерянными жизнями 26 человек».
Досудебным расследованием установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, находящихся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой.
В частности, к уголовной ответственности привлечено 6 человек, а именно:
- командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- командира воинской части А4104;
- заместителя командира воинской части А4104;
- заместителя командира воинской части по летной подготовке;
- руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме Чугуев.
«В отношении всех применены предупредительные меры, один содержится под стражей. Обоснованность сообщенных подозрений проверялась следственными судьями во время избрания и продления указанным лицам мер. Определенная предварительно квалификация их действий (бездействие) по мнению следствия является правильной», - подчеркнул начальник отдела следственного управления ГБР. В настоящее время в данном производстве уже начата процедура открытия материалов сторонам уголовного процесса.
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