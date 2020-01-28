В Батуми бездомный пес помогает детям переходить дорогу. Видео

В Батуми (Грузия) бездомный черно-белый пес стал звездой соцсетей. Животное решило помочь перейти по пешеходному переходу оживленную дорогу группе маленьких детей. В Сети появилось видео, как собака суетится около детей.
Потом она облаивает водителей, которые нажимают на клаксон или проезжают, не уступив дорогу маленьким пешеходам. После пес сопроводил группу и убедился, что все хорошо.
Местные жители отметили, что пес регулярно помогает переходить дорогу людям на этом участке дороги.
Как выяснилось позже, собаку зовут Купата, что в переводе значит Колбаса. Местный совет по туризму сделал псу конуру и наградил его звездой признательности «Выбор народа».