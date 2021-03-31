В США бездомный пес пять раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога. Фото

РепортерUA 31 Мар 2021 - 14:17

В американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина, бездомный пес пять раз пытался украсть в магазине фиолетового плюшевого единорога. В ситуацию вмешалась служба по контролю за животными, и для собаки все обернулось самым благополучным образом, сообщает CNN.

Прибывший после звонка из магазина сотрудник службы купил игрушку и предположил, что подобная была у прошлых хозяев собаки. Служба разместила о новом подопечном пост, который быстро стал вирусным. Собаке дали кличку Сису. В публикации указали, что псу один год. Его назвали упитанным и не терпящим грубых разговоров.

Сису описали как послушного с людьми, но нахального с другими собаками. Там также добавили, что пес любит своего единорога.

Уже на следующий день для Сису нашли новых хозяев.

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