В США бездомный пес пять раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога. Фото

В американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина, бездомный пес пять раз пытался украсть в магазине фиолетового плюшевого единорога. В ситуацию вмешалась служба по контролю за животными, и для собаки все обернулось самым благополучным образом, сообщает CNN.
Прибывший после звонка из магазина сотрудник службы купил игрушку и предположил, что подобная была у прошлых хозяев собаки. Служба разместила о новом подопечном пост, который быстро стал вирусным. Собаке дали кличку Сису. В публикации указали, что псу один год. Его назвали упитанным и не терпящим грубых разговоров.
Сису описали как послушного с людьми, но нахального с другими собаками. Там также добавили, что пес любит своего единорога.
Уже на следующий день для Сису нашли новых хозяев.
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