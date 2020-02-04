В Кении во время давки в школе погибли 14 детей. Видео

Во время давки в начальной школе на западе Кении погибли не менее 14 детей, сообщает BBC.
Инцидент произошел в начальной школе города Какамега, северо-западнее столицы Найроби, в понедельник днем, 3 февраля. После окончания занятий около 17:00 по местному времени дети побежали к выходу из школы, вследствие чего произошла давка.
В Министерстве образования Кении подтвердили 14 смертей. Еще около 40 школьников в результате инцидента получили травмы, в том числе тяжелые. Они доставлены в больницу.
Официальная причина давки пока не известна. Однако местные СМИ сообщают, что дети побежали к выходу по узкой лестнице, которая в итоге рухнула. Газета Daily Nation сообщила, что часть детей упала с третьего этажа здания.