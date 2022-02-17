В запорожских школах дегустируют новое меню. Фото

С начала года все учреждения общего среднего образования перешли на обновленное школьное меню. Оно призвано сформировать здоровые пищевые привычки детей.
Как сообщили в Запорожском горсовете, для того, чтобы запорожские школьники могли узнать больше о пользе каждого блюда, его питательной ценности и уникальности, в запорожской гимназии № 93 начали проект «Я - дегустатор». Дети пробуют блюда и оценивают их вкусовые качества, помогая взрослым понять, что самое вкусное для учеников. Так постепенно складывается положительное отношение и привыкание к новому полезному меню.
– Во всей стране продолжается реформа питания. Она проходит под эгидой первой леди Елены Зеленской. В новом меню мы отказались от колбасных изделий, консервов, ограничили соль и сахар. Меню сезонное и прошло согласование с Госпродпотребслужбой. Мы видим, что детям это нравится. В 93-й школе учащихся приучают к новым блюдам в игровой форме. Дети оценивают каждый день блюда, которые им подают. Информацию о тех блюдах, которые понравились детям больше всего, педагогический коллектив посылает родителям и предлагает готовить их и дома. Идея очень интересная, уверен, она получит поддержку во всех школах Запорожья, – отметил заместитель городского головы Анатолий Васюк.
Кроме изменений в меню, впервые за годы независимости на уровне государства решается вопрос обновления пищеблоков. В 93-й школе столовую осовременили за счет депутатского фонда, в том числе и при поддержке. Кроме того, Запорожье подало заявку на выделение государственной субвенции, которая предусматривает ремонт и закупку оборудования для пищеблоков. Также средства на реконструкцию школьных столовых предусмотрены и в городском бюджете.
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