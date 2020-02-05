В Запорожье с сегодняшнего дня подорожала холодная вода: новые тарифы

С сегодняшнего дня тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение увеличивается до 20,772 гривен за «куб» воды. При среднестатистическом потреблении в месяц семья из четырех человек будет ежемесячно платить на 40 гривен больше (при расходе 10 куб.м. в месяц).
В администрации КП «Водоканал» сообщили, что изменение тарифа связано с тем, что в силу вступило постановление НКРЭКУ, которым установлен новый тариф для 43 лицензиатов, в списке есть предприятия Запорожья и области.
Таким образом, с 05.02.2020 года вступают в силу следующие тарифы для КП «Водоканал» (г. Запорожье):
Потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (оптовые тарифы):
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на централизованное водоснабжение - 5,688 грн. за 1 куб.м (с НДС);
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на централизованное водоотведение - 3,192 грн. за 1 куб.м (с НДС).
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Общий тариф 8,880 грн. за 1 куб.м (с НДС).
Потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:
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на централизованное водоснабжение - 14,460 грн. за 1 куб. м (с НДС);
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на централизованное водоотведение - 6,312 грн. за 1 куб. м (с НДС).
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Общий тариф 20,772 грн. за 1 куб. м (с НДС).
Рост тарифов составил:
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для оптовых потребителей - на централизованное водоснабжение -1,752 грн. за 1 куб.м с НДС (44,5%), на централизованное водоотведение - 0,492 грн. за 1 куб.м с НДС (18,2%).
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для других потребителей - на централизованное водоснабжение 3,456 грн. за 1 куб.м
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с НДС (31,4%), на централизованное водоотведение - 0,588 грн. за 1 куб.м с НДС (10,3%).
В «Водоканале» объясняют увеличение тарифов такими факторами: расходами на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства; затратами на электрическую энергию за счет роста ее стоимости; расходами на уплату налогов, сборов и других предусмотренных законодательством обязательных платежей; затратами на ремонты для содержания сооружений и сетей предприятия в надлежащем состоянии; включение прибыли для формирования оборотных средств и соответственно расходов; по налогу на прибыль; включение компенсации разницы между фактическими затратами на электрическую энергию, налоги и сборы за 2018 и соответствующими учтенными в тарифах затратами за этот период и др.