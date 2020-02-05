В Турции лавина накрыла спасателей, отправившихся на поиски: 23 погибших. Фото

На востоке Турции в провинции Ван лавина сошла на автомобильную горную дорогу, накрыв команду спасателей, которых направили на поиски людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины. Погибли 23 человека, сообщает Hurriyet.
Около 300 сотрудников экстренной службы и силовиков были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, после лавины, которая снесла в пропасть микроавтобус. Тогда погибли пять человек, семеро пострадали, двое пропали без вести. Сегодня около полудня спасателей накрыла вторая лавина.
Погибли 23 человека, еще коло 30 человек были спасены, или сами смогли выбраться из-под снега.