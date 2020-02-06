В Николаевской области ветер повалил деревья на детскую больницу и дома. Фото. Видео

«Утром на жилой дом на ул. Фартхутдинова в пгт Братское упало аварийное дерево. Чтобы убрать его, понадобилась помощь спасателей. В городе Очаков на ул. 8 Марта, дерево упало на автомобиль FAW 1031», - говорится в сообщении.
Ночью в г. Николаеве на отдельные здания областной детской больницы упали два дерева. Пожарно-спасательное отделение 4 ГПРЧ предоставило помощь в их распиливании и уборке.
Также в Николаевском, Первомайском районах области и г. Южноукраинск деревья упали на автодороги, заблокировав движение автомобилей. 6 января в Березанском районе в с. Анновка карета скорой помощи попала в грязь и увязла, ее отбуксировали спасатели 8 ГПРЧ на проезжий участок дороги.
По информации Николаевского областного центра по гидрометеорологии в течение 6 февраля по Николаевской области значительный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с. Температура ночью 2-7 мороза.