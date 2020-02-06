Из-за непогоды в Запорожской области обесточены 74 населенных пункта

В ночь с 5 на 6 февраля на территории Запорожской области зафиксировано резкое ухудшение погодных условий. Обильные дожди, позже перешедшие в мокрый снег, сопровождавшиеся сильным ветром, порывы которого достигали 20-22 м/с, стали причиной повреждения части электросетей ПАО «Запорожьеоблэнерго».
Как сообщили в пресс-службе компании, в результате на утро 6 февраля в Запорожской области без энергоснабжения остались 74 населенных пункта (в общей сложности порядка 18 тыс. абонентов), из нх 29 населенных пунктов – частично.
Из-за непогоды пострадали районы: Акимовский (полностью обесточены 2 н.п., 3 — частично), Бильмакский (5 н.п. - полностью, 4 н.п. - частично), Михайловский (11 н.п. - полностью, 2 — частично), Веселовский (4 н.п. - полностью, 1 — частично), Вольнянский (6 н.п. полностью), Гуляйпольский (3 н.п. полностью), Запорожский (5 н.п. полностью), Каменско-Днепровский (1 н.п. - частично), Мелитопольсикий (2 н.п. - полностью, 1 — частично), Ореховский (3 н.п. - полностью, 1 — частично), Токмакский (13 н.п. - полностью, 1 — частично), Черниговский (5 н.п. - частично).
Также без энергоснабжения остались около 3 тысяч жителей г. Запорожье.
ПАО «Запорожьеоблэнерго» работает над ликвидацией последствий стихии. В восстановительных работах задействованы 38 аварийно-ремонтных бригад в составе 70 специалистов и 47 единиц спецтехники.